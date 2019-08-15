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Memur maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar oldu?

Memur toplu sözleşme zammı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Memurlar "Memur maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+ yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Peki Memur maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:48
Memur maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar oldu?

Memur toplu sözleşme zammı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Memurlar "Memur maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+ yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Peki Memur maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Memur maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar oldu?

Hükümet memur maaşlarına yönelik zam teklifini yarın 14.30'da açıklayacak. Yetkili sendika olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yarın müzakere edilebilir bir teklifle gelinmesini temenni ediyorum." dedi.

Memur sendikaları yıllık yüzde 15 ile yüzde 38 arasında değişen oranlarda zam talep ediyor.

Anlaşma olursa 20 Ağustos'ta imza töreni gerçekleştirilecek.

Uzlaşma sağlanamazsa son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

Ne kadar zam yapılacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmeleri için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi. Hükümet ile Türk-İş zam konusunda anlaştı.

Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+ yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Seyyanen 150 TL ödenecek yani brüt 3500 altında ücret alanlara 150 lira iyileştirme yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:48
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