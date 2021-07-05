Memur enflasyon farkı son dakika gelişmeleri memurların gündeminde yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar oldu (temmuz) 2021?

Memur maaş zammı ne kadar oldu (temmuz) 2021?

Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Tüketici fiyatları haziranda aylık %1,94 oldu. Yıllık ise yüzde 17,53 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Memur emekli maaşlarına 5.45 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı yeni zamla birlikte 4 bin 330 lira oldu.

Uzman doktorun (1/4) yeni maaşı 9 bin 314 liradan 9.821 liraya çıkacak.

Öğretmenin yeni maaşı ise 6.049 liradan 6.378 liraya çıkacak.

Araştırma görevlisinin mevcut maaşı 7.596 liradan 8 bin 9 liraya çıkacak.