Dul ve yetim kadınlara birden fazla aylık veya gelirin nasıl bağlanacağı konusunu araştırıyor. Dul bir kadın aynı anda hem eşinden hem de anne-babasından aylık bağlanması, ölen kişilerin sigorta statüsü, ölüm tarihleri, cinsiyet ve aylık bağlanacak kişinin hangi statüde emekli olduğuna göre değişiklik arz etmekte. Peki memur emeklisi dul bir kadın, SSK emeklisi ölen babasından maaş alabilir mi? Kocasından emekli maaşı alan babasından da alabilir mi?

Kendi çalışmasından dolayı SSK’dan emekli aylığı alırken, SSK’lı kocasının ölümünden sonra dul aylığı bağlanan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatı üzerine yetim aylığı da alabilir. SSK, kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık alan kız çocuklarına anne ve babalarından dolayı yetim aylığı bağlamaz. Memur emeklisi olduğunuzdan babanızdan dolayı SSK’dan yetim aylığı alamazsınız.