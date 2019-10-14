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Memur emeklisi dul bir kadın, SSK emeklisi ölen babasından maaş alabilir mi?

Dul ve yetim kadınlara birden fazla aylık veya gelirin nasıl bağlanacağı konusunu araştırıyor. Dul bir kadın aynı anda hem eşinden hem de anne-babasından aylık bağlanması, ölen kişilerin sigorta statüsü, ölüm tarihleri, cinsiyet ve aylık bağlanacak kişinin hangi statüde emekli olduğuna göre değişiklik arz etmekte. Peki memur emeklisi dul bir kadın, SSK emeklisi ölen babasından maaş alabilir mi? Emekli sandığından emekli bir dul bayan babasından maaş alabilir mi? SSK emeklisi dul kadın Bağkur emeklisi babasından maaş alabilir mi? İşte detaylar.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:46
Memur emeklisi dul bir kadın, SSK emeklisi ölen babasından maaş alabilir mi?

Dul ve yetim kadınlara birden fazla aylık veya gelirin nasıl bağlanacağı konusunu araştırıyor. Dul bir kadın aynı anda hem eşinden hem de anne-babasından aylık bağlanması, ölen kişilerin sigorta statüsü, ölüm tarihleri, cinsiyet ve aylık bağlanacak kişinin hangi statüde emekli olduğuna göre değişiklik arz etmekte. Peki memur emeklisi dul bir kadın, SSK emeklisi ölen babasından maaş alabilir mi? Kocasından emekli maaşı alan babasından da alabilir mi?

Kendi çalışmasından dolayı SSK’dan emekli aylığı alırken, SSK’lı kocasının ölümünden sonra dul aylığı bağlanan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatı üzerine yetim aylığı da alabilir. SSK, kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık alan kız çocuklarına anne ve babalarından dolayı yetim aylığı bağlamaz. Memur emeklisi olduğunuzdan babanızdan dolayı SSK’dan yetim aylığı alamazsınız.

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:46
  1. emekli sandığından emekli bir dul bayan babasından maaş alabilir mi
  2. emekli dul bayan babasının maaşını alabilir mi
  3. ssk emeklisiyim babamın maaşını alabilir miyim
  4. kocasından emekli maaşı alan babasından da alabilir mi
  5. ssk emeklisi dul kadın bağkur emeklisi babasından maaş alabilir mi
  6. aynı kurumdan iki emekli maaşı alınır mı
  7. ölen babanın maaşını kızı alabilir mi
  8. ölen babadan dul kızına maaş ne kadar

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