Memur anne adaylarına müjde! Çalışmalarda sona gelindi

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Azalan doğum oranlarına tedbir alacağız” açıklaması sonrası, kadınlara yönelik kapsamlı bir destek paketi çalışması başlattı.

AK Parti'nin son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Türkiye'deki alarm veren doğum oranları geniş çapta tartışıldı.

Toplantıda, ücretli doğum izninin mevcut 4 aydan 1 yıla çıkarılması önerisi sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu öneriye olumlu yaklaştı ve “Bu konuda klasik maliye politikalarının dışında hareket edeceğiz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Basına yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a hızlı bir şekilde konuyla ilgili çalışma yapılması talimatı verdi.

BAKAN GÖKTAŞ DETAYLI SUNUM YAPTI

Bakan Göktaş, kısa süre önce AK Parti strateji ekibine, ücretli doğum izni süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarılması konusundaki olası adımlarla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı.

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İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA DEVLET DESTEĞİ

Sunumun ardından AK Parti kurmayları, bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Dünya örneklerinin de incelenmesiyle ikinci ve üçüncü çocuk için devlet desteği verilmesi gerektiğini belirttiler. Toplantıda ayrıca, annenin izin süresinin kademeli olarak artırılması, kreş veya kira desteği ve kadının özlük hakları ile maaşında yapılabilecek düzenlemeler de ele alındı.

0-3 YAŞ DÖNEMİNİN ÖNEMİ

AK Parti kurmayları, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Sadece doğum izni değil, kadınlarımız çocuk sahibi olmak istiyor. Kreş desteği, çalışan desteği, kira desteği. Kadın çalışıyor, çocuk sahibi olmak istiyor ama bakıcıların maaşı 30-40 bin liradan aşağı değil. İkinci ve üçüncü çocuğa destek verilmesi lazım. Aile Bakanlığı’nın bir sürü bütçesi var. Sadece doğum iznini uzatmak değil.. 0-3 yaş dediğimiz gelişim evresi çok önemli.”