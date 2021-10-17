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Ekonomi Memur alımları kamu personel alımları iş başvurusu
Ekonomi

Memur alımları kamu personel alımları iş başvurusu

Memur alım ilanları bir bir paylaşılıyor. KPSS sınavına girip de kamu kurumlarına memer olarak iş başvurusuda bulunacak kadar puana sahip olanlar memur iş ilanlarını araştırmaya başladı. KPSS sınav sonuçları sonrası gözler memur alım ilanlarına çevrildi. Türkiye genelinde pekçok ilde KPSS puanı ile memur başta olmak üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilmekte. Peki hangi kurum memur alımı yapıyor? Hangi ilde memur alımı olacak? İşte kamu personel alımları memur iş başvuru tarihleri…

Yeniakit Publisher
2021-10-17 11:13:00 - 2021-10-17 11:14:03
Memur alımları kamu personel alımları iş başvurusu

KPSS sınav sonucuna göre adaylar memur alım iş ilanlarını sorgular oldu. Peki hangi kurum kaç puanla memur alıyor? Memur alan devlet kurumları hangileri. Basın İlan Kurumu başta olmak üzere Devlet Perona Başkanlığı alım ilanlarını sizler için derledik. İşte memur alımı yapacak devlet kurumu ve memur alım başvuru tarihleri.

Kamu memur alımları

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021. 10 personel alınacak. Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere 6 personel alımı yapacak. Memur Alım İlanı 15.10.2021. 

Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere 2 memur alımı yapıyor. Bu ilanda memur alım tarihi 20.10.2021. Ticaret Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı geldi. Ticaret Bakanlığı 16 personel alımı yapacak bu ilana başvuru tarihi ise 20.10.2021. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı (19.11.2021) yayınladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 7 personel alınacak. Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı yayında. Bafra Belediye 27 personel alımı yapacak. Bafra Belediyesi memur alım ilan tarihi 12.11.2021. Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Personel Alım İlanı 18.10.2021, 90 personel alınacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı yayındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 personel alımı yapıyor. Bu ilan tarihi 12.11.2021. Kamu memur alım ilanlarını, Basın İlan kurumu, Resmi Gazete, İŞKUR üzerinden takip edebilirsiniz.

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