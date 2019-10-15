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Memur alımı başvuruları Kamu personel alımı iş ilanları

Kamu personel alımı iş ilanları devlet kurumlarında görev yapmak isteyenler tarafından sorgulanmaktaydı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ihtiyacı gereği 255 memur alımı yapıyor. YSK’nın memur alımları başladı. Peki memur alımı başvuru nereden yapılacak? Memur alımı başvuru şartları ne? İşte memur alımı 2019'a ilişkin detaylar.

15 Ekim 2019 Salı 07:52
Memur alımı başvuruları Kamu personel alımı iş ilanları

Kamu personel alımı iş ilanları devlet kurumlarında görev yapmak isteyenler tarafından sorgulanmaktaydı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ihtiyacı gereği 255 memur alımı yapıyor. YSK’nın memur alımları başladı. Peki memur alımı başvuru nereden yapılacak? Memur alımı başvuru şartları ne? İşte memur alımına ilişkin detaylar.

Yüksek Seçim Kurulu Merkez Teşkilatına ve Taşra teşkilatına memur alımı için alım yapacak. Bu kapsamda taşra Teşkilatına 201 memur alımı yalıyorken merkez teşkilatına 54 memur alımı yapılacak. Merkez Teşkilatına, 2 Mühendis, 7 Çözümleyici, 5 Programcı, 2 Teknisyen, 2 Bilgisayar İşletmeni, 17 veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 5 Şoför, 2 Sekreter, 1 Santral memuru, 1 Kaloriferci ve 10 Hizmetli alınacak. Taşra Teşkilatına ise, Genel İdare Hizmetler sınıfında 153 Zabıt katibi ve yardımcı Hizmetler sınıfında 48 Hizmetli alınacak.

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

YSK'nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular 14 Ekim tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvuru işlemini uygun şekilde tamamlayan adaylara sistem tarafından otomatik olarak başvuru kayıt numarası verilecek.Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak. Başvuracak adayların 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekecek. Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.

YSK memur alımı sözlü sınavı ne zaman?

Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az 5 gün önce YSK'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacak. Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek. Bu kişiler bundan sonra açılacak sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 07:52
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