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Ekonomi Memur alımı 2021 Kamu iş ilanları iş başvurusu
Ekonomi

Memur alımı 2021 Kamu iş ilanları iş başvurusu

kamu memur alımı iş ilanları. Kamu personel alımları iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. 2021 yılına girilmesiyle birlikte kamuya çok sayıda personel alımı söz konusu. KPSS sınavına girip de memur alımları iş başvurusunda bulunmak isteyenler kamu iş ilanları Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı iş başvurusu ilanlarını araştırmakta. Kamu iş ilanlarına bakılacak olunursa, kamu personel alım ilanları sorgulanmakta. Milli Savunma Bakanlığı iş ilanı yayınlayarak personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Milli Savunma Bakanlığı personel alımları ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte kamu memur alımı iş ilanları.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 18:11:00 -
Memur alımı 2021 Kamu iş ilanları iş başvurusu

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır. Milli  Savunma  Uzman  Yardımcılığı  kadrolarına  alınacak  personel  Milli  Savunma  Bakanlığı  merkez  teşkilatında  (Ankara);  Silahlı  Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı Karargahında (Ankara) görev yapacaktır.

Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır. Adaylar  başvuru  şartlarında  belirtilen;  Yükseköğretim  Kurulu  (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  yabancı  dil belgesini “Sınav Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girecekler ve sınav sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS’ na giren adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)

Kamu iş ilanları Milli Savunma Bakanlığı alım başvurusu ne zaman?

a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2020 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT:  Genel    (İnternet)  ortamı  dışında  dilekçe,  mektup  vb.  yöntemlerle  yapılacak  ön  başvurular  kabul  edilmeyecek,  bu  dilekçelere  cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

c.  Ön  başvurusu  kabul  edilen  adayların  isim  listesi  ile  sözlü  sınav  tarihi  ve  yeri  https://personeltemin.msb.gov.tr  adresinde  tebliğ  niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

ç. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.

Milli Savunma Bakanlığı alımı ilan detayları için tıklayın

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