0553 313 94 23

Memorial Kayseri Obezite Merkezi, Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı

Sağlık Bakanlığı’ndan onay alan Memorial Kayseri Hastanesi, Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi hasta kabulüne başladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
Memorial Kayseri Obezite Merkezi, Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı

Sağlık Bakanlığı’ndan onay alan Memorial Kayseri Hastanesi, Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi hasta kabulüne başladı. Obezite Merkezi’ne başvuran hastaların tedavisi, multidisipliner yaklaşımla ve pek çok branşın bir arada bulunduğu konsey kararı ile planlanacak.


Multidisipliner yaklaşımla kişiye özel tedavi


Memorial Kayseri Hastanesi, multidisipliner yaklaşımla belirlenen hastaya özel tedavilerle kalıcı kilo kontrolü, girişimsel ve cerrahi işlemlerle birçok branşı tek çatı altında toplayarak obezite ile mücadele edecek. Merkezde Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Yurci’nin yanı sıra uzman diyetisyen, psikiyatri hekimi ve psikolog ile fizyoterapistler görev yapacak.


Obezite tedavi edilebilir bir hastalıktır


Konuyla ilgili açıklama yapan Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Uz. Dr. Murat Apaydın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından günümüzün en önemli sağlık sorunu olarak tanımlanan obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi. Apaydın, “Endokrinoloji, iç hastalıkları (dahiliye), gastroenteroloji, genel cerrahi, beslenme ve diyet, psikiyatri ve psikoloji gibi pek çok branşın yer aldığı obezite merkezinde hasta ile ilgili kararları konsey verecek. Her hasta için ayrı ayrı alınan kararlar doğrultusunda, kişiye özel tedavi yaklaşımları obezite ile mücadelede en güvenilir ve etkin yoldur” dedi.


Memorial Kayseri kriterleri yerine getirdi


Obezitenin yaşamı tehdit ettiğini, kişinin konforunu bozduğunu ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirten Apaydın, “Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Obezite ile Mücadele Rehberi’nde tanı ve tedavi merkezlerinin uluslararası standartlara uyması konusunda kriterler bulunuyor. Memorial Kayseri Hastanesi de bu kriterleri yerine getirerek bakanlık tarafından ruhsatlandırıldı” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerium tırı Türkeli’de
    1. Fenerium tırı Türkeli’de
    2. Generali Grubu’na Generali Sigorta’dan..
    3. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi..
    4. Kula Sağlık Müdürlüğünden bayram..
    5. Göz kapağı iltihabında uzman hekimlere..
    6. 'Kıbrıs'ta göstermelik önerilere sıcak..
    7. Fatma Turgut Akmerkez’de sevenleriyle..
    8. Uyuşturucudan 2 yıldır aranan şahıs..
    9. Merkezefendi’de 24 saat kardiyoloji..
    10. Jandarmadan kurbanlık satıcılarına..
    11. Develi’de Voleybol Coşkusu
    12. Muratpaşa Sosyal Yardım Merkezi’nde..
    13. Yedi ayda bir milyonu aşkın araç..
    14. Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı
    15. Başkan Gürkan, Akçadağ İlçesini..
    16. İşe alınan 114 kişi çifte bayram yaşadı
    17. Tayland'ın başkentinde patlamamış..
    18. Başkan Bulut’un Kurban Bayramı mesajı
    19. Sinop’ta korkutan ev ve samanlık yangını
    20. Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha..
    21. Otobüs yangınlarına ilişkin önemli..
    22. Küçükçekmece’de kurban bayramı için..
    23. Kütahya’da e-imar uygulaması başladı
    24. Kocasinanlı çocuklar yaz kurslarıyla..
    25. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuraları..
    26. Novovoronej 2 NGS’nin 2. ünitesi tam..
    27. Keles’te Yakup Çelebi Camii ile ecdada..
    28. Gram altın 262,9 lira seviyelerinde
    29. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    30. Elazığ’da, toplu taşıma araçları..
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”