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Siyaset Memleket Partisi'nde ihraç!
Siyaset

Memleket Partisi'nde ihraç!

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek, katıldığı bir canlı yayında muhalefet partilerini eleştirdiği için partisinden ihraç edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:20:00 - 2022-02-12 14:25:06
Memleket Partisi'nde ihraç!

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek geçtiğimiz günlerde bir canlı yayınına katılmış ve muhalefeti sert bir dille eleştirmişti.

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek'in “kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak” Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için Parti Meclisi’nde görüşme yapılacağını bildirilmişti.

Memleket Partisi’nin bugün yaptığı olağanüstü MYK toplantısında oybirliğiyle aldığı karar sosyal medya hesabından duyuruldu.

Partiden ihraç edildiğini duyurdu

Memleket Partisi kurucularından olan, Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek sosyal medya üzerinden öğrendiği ihraç kararını yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Çiçek'in ihraç kararı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Biraz evvel kurucusu olduğum Memleket Partisinden olağanüstü MYK kararı ile ihracımın talep edildiğini sosyal medya marifeti ile öğrendim. İhraç istem nedenim, istifa ettiğim Ana muhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir. Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır.

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