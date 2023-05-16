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Gündem Memleket Partisi'nde toplu istifa! Erdoğan'ı destekleyecekler
Gündem

Memleket Partisi'nde toplu istifa! Erdoğan'ı destekleyecekler

Yeniakit Publisher
2023-05-16 20:25:00 -
Memleket Partisi'nde toplu istifa! Erdoğan'ı destekleyecekler

Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti.

Yiğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine kendisi ve ilçe yönetimdeki görevli 15 üyenin görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecekler

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Yiğen, "Bilindiği üzere bir seçim süreci yaşandı. Bu seçim sürecinde yarı yolda bırakıldığımızı düşünerek Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığından ve yönetiminden istifa ettik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla bir araya gelip görüştüğümüzde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldık. Bu kararımız devam ediyor. İkinci turda da desteğimiz devam edecektir." dedi.

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