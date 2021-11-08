Memleket Partisi'nde beklenmedik istifa

Suriye ve Irak'a yönelik harekatlar için TSK'ye iki yıl daha yetki veren tezkereye 'Evet' oyu veren Memleket Partisi'nde tepki istifası yaşandı.

Memleket Partisi Batman İl Başkanı Adnan Yaşar, partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yaşar, kararını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu.

"Memleket Partisinin Türkiye topraklarına yabancı asker konuşlandırdığı tezkereye evet demesi ve AKP’nin peşine takılmasını kabul etmiyor, askerlerimizin Suriye’de ölmesini istemiyoruz. Bu vesileyle AKP zihniyeti ile yıllarca mücadele eden biri olarak, Memleket Partisi Batman İl başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım.

Saygılarımla.