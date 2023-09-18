Memik Yılmaz: Hak ettiğimiz yere geleceğiz

Son olarak deplasmanda karşılaştıkları Kayserispor'a yenildikleri için üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, ortaya konan futbolun ise kendisini umutlandırdığını dile getirdi. Kayseri karşısında galibiyet beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini vurgulayan Memik Yılmaz, "Depremin ardından yaklaşık yedi ay liglerden uzak kaldık. Bu süreç gerçekten yeni sezon öncesi bizleri çok zorladı. Ancak Kayserispor maçının özellikle ikinci yarısında gösterdiğimiz mücadele bizleri gelecek adına umutlandırdı. İlk beş haftada ne yazık ki henüz on dakika bile dolmadan dört maçta çok erken yenik duruma düştük. Futbolcularımızın belki aşırı hırsından, belki motivasyon eksikliğinden dolayı bu durumla çok sık karşılaştık. Ancak bunların üstesinden gelecek bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum. Hatalar elbette olacak ama bunların üstesinden geleceğiz. Kayseri karşısında ikinci yarının ilk 20-25 dakikalık bölümünde sayısız fırsatı kaçırmış olmamız belki de bırakın bir puanı galibiyeti kaçırmamıza sebep oldu. Ancak asla bu bizim güzel günlere olan inancımıza darbe vurmayacak. Başaracağız, başarmak zorundayız" dedi.

"ETKİLİ BİR TAKIM KURDUĞUMUZA İNANIYORUM"

Transferin özellikle son haftasında 5 oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini aktaran Yılmaz, “Hocamız Sumudica göreve geldikten sonra kısa süre içerisinde bir çok önemli transferimizi bitirdik. Ancak bu arkadaşlarımız henüz tam olarak takımla çalışmalarını gerçekleştiremedi. Oldukça etkili bir takım kurduğumuza inanıyorum. Bu takım kısa süre içerisinde adaptasyon sorununu da arkasında bırakarak hak ettiği yerlere gelecektir. Teknik heyetimize de, futbolcularımıza yönetim kurulu olarak inanıyoruz. Taraftarlarımızı da bu süreçte üzdüğümüzün farkındayız, umarım İstanbulspor maçını kazanarak onları yeniden mutlu edeceğiz" diye konuştu.

"KAYSERİ’DE TARAFTARLARIMIZA YAŞATILANLAR UTANÇTIR"

Kayserispor deplasmanına takımlarını desteklemek üzere gelen taraftarlarına uygulanan muamelenin utanç olduğunu ifade eden Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, “Gaziantep şehri çok zor günleri geride bıraktı. İnsanların belki de yeniden hayata tutunmalarını, yeniden yüzlerini güldürmeyi sağlayacak olan temel etkenlerden birisi de Gaziantep Futbol Kulübü’dür. Bu anlayışla yaklaşık 300 taraftarımız, otobüslerle Kayseri’ye geldi. Biz şu ana kadar oynadığımız 4 maçın tamamında rakip tribünler tarafından alkışlarla, desteklerle karşılandık. Depremin ardından gösterilen birlik beraberlik duyguları, bizleri de hep duygulandırdı. Ama üzülerek söylüyorum ki Kayseri’de taraftarımıza gösterilen davranışlar bizleri derinden üzdü. Ev sahibi takım taraftarlarının otobüslerimizi taşlaması, polislerin orantısız güç uygulaması gerçekten özellikle dört haftalık tablonun ardından Türk futboluna yakışmadı. Taraftarlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, bizler onların yanında her şartta durmaya devam edeceğiz. Onların da desteğini yanımızda hissetmek bizler için çok değerli" dedi.

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"CUMA GÜNÜ YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

Süper Lig’in 6’ncı haftasında konuk edecekleri İstanbulspor maçında kazanmaktan başka bir çareleri olmadığının altını çizen Memik Yılmaz, “Takımımızdaki özgüven eksikliğinin ve şanssızlığın farkındayız. Kayserispor maçının ikinci yarısında gösterdiğimiz futbolu sahaya yansıttığımız sürece bu ligde her takımı yenebilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum. Cuma günü taraftarlarımız Sivas ve Galatasaray maçlarında olduğu gibi yine stadımızı doldursunlar. Onların da desteğiyle yeni bir sayfa açıp, hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.