Memede kola vuran ağrı için ne yapılmalı? Memede kola vuran ağrı için hangi bölüme gidilir? Hastaneye gelen pek çok hasta memedeki ağrı şikayeti üzerine gelmekte. Meme ağrısı neden olur? Memede ağrı bir çok sebebden dolayı olabiliyor. Adet dönemlerindeki hormonal değişiklik meme ağrısını tetikleyebilir. Menopoz dönemindeki ağrılar da memede ağrına sebep olabilir. Önemli olan meme ağrımasının altında organik bir hastalık var mı yok mu bu ayrımı yapmak oldukça önemli. Peki her ağrı meme ağrısı kanser belirtisi mi? Memede kola vuran ağrı için hangi doktora gidilir? Memede kola vuran ağrı için hangi bölüme gidilir? Meme ağrısı için hangi bölümden randevu alınır?

Meme ağrısı kanser belirtisi mi? Meme hormonlar etkisiyle değişen bir organ. Hormonların etkisiyle değişen memede adet yaklaşınca daha ağrılı, daha hassas daha sancılı durumların oluşması normal. Ağrı öncelikle adet ile ilişkili değil mi onun ayırt edilmesi oldukta önemli. Hiç bir sebep yokken bile memede ağrı şikayeti söz konusu olur. Hatta bazı hastalar memem ağrısının koluna ve parmağına kadar yansıdığını ifade etmekte. Bu hastalarda meme ile ilgili taramanın yapılması radyolojik olarak bir problemim olmadığının ortaya konması hastanın kanser olmadığını öğrendikten sonra bunların çok azına tedavi gerektirmekte. Hastanın bunu biliyor olması hastayı rahatlatıyor.

Memede ağrı neden olur?

Adet düzeniyle ilişkisiz ağrılar ise 40’lı yaşlarda daha sık görülüyor. Adet düzeniyle ilişkili olanlara göre daha kısa sürüyor. Hastaların yarısında kendiliğinden geçiyor. Genellikle tek meme ağrıyor. Memenin bir noktasında olabileceği gibi tamamına da yayılabiliyor. Bu tip ağrıların esas sebebi memede bulunan bir kist, fibroadenom, kanal genişlemesi, fibrokistik değişiklikler vs. olabiliyor. Memeyle ilgisiz bir olaydan kaynaklanan meme ağrıları çeken kadınlar da var. Göğüs duvarındaki kaslardan, kaburga eklemlerinden, kıkırdak dokulardan ve boyundaki sinir köklerinden de kaynaklanabiliyor.

Peki memede kola vuran ağrı için hangi doktora gidilir?

Meme ağrıları için genel cerrahi bölümüne gidilir.

Genel Cerrahi (Hariciye) hangi hastalıklara bakar? (Genel cerrahinin ilgilendiği bazı hastalıklar)

Apandisit : ( Karın üst kısmında şiddetli ağrı, Ateş,Kap atışlarının hızlanması)

Memede ağrı

Memede kollara doğru yayılan ağrı

Memede sertlik hissi

Memede ele gelen sertlik

Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı

Gangren,

Basur.