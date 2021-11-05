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Kadın - Aile Meme kanserinden korunma yöntemleri seminerde konuşuldu
Kadın - Aile

Meme kanserinden korunma yöntemleri seminerde konuşuldu

“Yaşamın Sırları Meme Kanserinden Korunma” konulu seminer düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 12:40:00 -
Meme kanserinden korunma yöntemleri seminerde konuşuldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “Yaşamın Sırları Meme Kanserinden Korunma” konulu seminer düzenlendi.

İlçede yaşayan kadınların ilgi gösterdiği seminerin açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sevda Gürsel, meme kanserinde taramanın önemine değinerek Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM) kadınlar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Gürsel ayrıca 3-7 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle organ bağışının önemine de değinerek, katılımcıları organ bağışçısı olmaya davet etti. Seminerde Dr. Öğrt. Üyesi Fatma Cevahir “Meme Kanserinde Tanı ve Tedavi” yöntemleri konulu sunum yaptı. Cevahir, sunumunda erken tanının öneminden bahsederek, her kadının 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesini yapmayı öğrenip taramalarına özen göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

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