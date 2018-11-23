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Memduh Büyükkılıç Kimdir nereli ve kaç yaşında?

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın kim olduğu merak ediliyor. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yapan Memduh Büyükkılıç, aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve ismi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Memduh Büyükkılıç kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Memduh Büyükkılıç biyografisi

23 Kasım 2018 Cuma 16:39
Memduh Büyükkılıç Kimdir nereli ve kaç yaşında?

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın kim olduğu merak ediliyor. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yapan Memduh Büyükkılıç, aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve ismi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Memduh Büyükkılıç kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Memduh Büyükkılıç biyografisi

Memduh Büyükkılıç kimdir?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Üç dönemdir belediye başkanı görevini sürdürüyor

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında FP'den Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi. Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

Melikgazi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç % 61.2

MHP adayı Kamil Karamete %25.5

CHPadayı Uğur Seten 8.3

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:39
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