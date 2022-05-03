  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Meltem Cumbul Trabzon'u ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor
Spor

Meltem Cumbul Trabzon'u ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Meltem Cumbul ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonun Fenerbahçe olduğunu yazdı. Cumbul'un paylaşımı Trabzon halkını çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 14:49:00 -
Meltem Cumbul Trabzon'u ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Meltem Cumbul'un "2021-22 yılı şampiyonu Fenerbahçe'yi kutluyorum." paylaşımı tartışmalara neden oldu.

Meltem Cumbul'un paylaşımı binlerce etkileşim alırken Trabzonspor taraftarının tepkisini çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay