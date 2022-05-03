Meltem Cumbul Trabzon'u ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor
Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Meltem Cumbul ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonun Fenerbahçe olduğunu yazdı. Cumbul'un paylaşımı Trabzon halkını çileden çıkardı.
Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Meltem Cumbul'un "2021-22 yılı şampiyonu Fenerbahçe'yi kutluyorum." paylaşımı tartışmalara neden oldu.
Meltem Cumbul'un paylaşımı binlerce etkileşim alırken Trabzonspor taraftarının tepkisini çekti.