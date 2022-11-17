Meloni: İtalya ve Türkiye iki ana oyuncu

Zirvenin gündeminde enerji, gıda krizi, sağlık ve dijitalleşme gibi başlıca konuların yer aldığına işaret eden Meloni, "Biz enerji konusunda, bu krizin çok uzaklardan geldiğini bu savaşın bir ürünü olmadığını ama savaşın keskinleştirdiği bir sorun olduğunu söyledik. Bu kriz, milenyumda yapılan yanlış tercihlerden kaynaklanıyor." dedi.

"İtalya ve Türkiye iki ana oyuncu"

Meloni, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde geçen hafta katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) dolayısıyla Akdeniz ülkelerine odaklandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Akdeniz ülkeleri üzerine olan projeksiyonun bir parçası olarak burada örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmemiz oldu. İtalya ve Türkiye, tarihsel olarak Akdeniz'de iki ana oyuncudur. İki milletin birbiriyle örneğin enerji krizi konusunda, örneğin göç krizi konusunda bu şekilde konuşması önemlidir."