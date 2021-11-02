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Spor Melo defteri kapandı
Spor

Melo defteri kapandı

Galatasaray ile Nesine arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının lansmanında Felipe Melo ile ilgili sorulan soruya Rezan Epözdemir, "Bir çalışmamız yok. Felipe Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:38:00 - 2021-11-02 12:18:05
Melo defteri kapandı

Galatasaray'ın imzalanan sponsorluk anlaşmasının lansmanında Felipe Melo ile ilgili sorulan soruya Rezan Epözdemir, "Bir çalışmamız yok. Felipe Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok" cevabını verdi.

Brezilya basını Galatasaray'ın Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki eski futbolcusu için önümüzdeki günlerde teklif yapacağını iddia etmişti. Galatasaray'ın deneyimli futbolcuya 1.5 yıllık kontrat teklifi yapacağı da öne çıkan iddialar arasındaydı.

Transfer hakkında da konuşan Epözdemir, "6 numara çalışmamız var. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek. Eksikler varsa, gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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