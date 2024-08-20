Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu!

RECEP YEŞİL

Her bir karışı şehit kanıyla sulanan Türkiye'de 'sanatçı' adı altında parlatılan Melisa Sözen terör örgütü PKK/YPJ propagandası yapılan “Le Bureau des Legends” adlı Fransız dizisinde başrol olarak PKK/PYD'li bir kadın teröristi oynadı.

Şubattan beri Fransa’da bulunan Melisa Sözen'e tepkiler gecikmedi.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütünün güzellemesini yapan Sözen için 'rol yapmasına gerek kalmamıştır' şeklinde yorumlar yapıldı.

Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Beslendiği Fransa'da Türkiye düşmanlığı yapıp bebek katillerinin propagandasını yapan sözde oyunun rezaleti sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şu sözleri akıllara geldi:

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"Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi, tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur"