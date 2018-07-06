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Melisa otu nasıl tüketilmelidir?

Ülkemizde yaygın olarak yetişen melisa otu, oğulotu yada limon otu olarak da bilinmektedir. Yapraklarında hafif bir limon kokusu hissedilir. Anti bakteriyel koruma için cilt üzerine harici kullanımı da yaygındır.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:21
Melisa otu nasıl tüketilmelidir?

Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen melisa boyu 1- 1,5 metreye kadar uzayabilen, yeşil yapraklı ve görünümü naneyi andıran bir bitkidir. Yaş veya kuru yapraklarında hissedilebilir bir limon aroması bulunur. Bu nedenle limon otu olarak da bilinir.

Yeşil yaprakları böcek ısırıklarında tedavi amaçlı kullanılır. Yapraklarındaki uçucu yağlar sakinleştirici özelliğe sahiptir ve ilaç sanayisinde kullanılır. Aromatik olması nedeniyle gıda sanayisinde de kullanımı vardır. Bireysel kullanımda ise en yaygın tüketimi çay formundadır.

MELİSA OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kafeik asit ve rosmarinic asit gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Karanfil baharatı gibi melisa bitkisi de eugenol içerir. Eugenol bileşiği uçucu bir yağdır. Orta seviyede ağrı kesici ve iltihap giderici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda antiviral ve antibakteriyeldir.

Yatıştırıcı etkiye sahiptir. Anksiyetenin neden olduğu gerginliği ve endişe azaltmaya uykuyu teşvik etmeye yardımcı olur

Hazımsızlık ve şişkinlik gibi mide şikayetlerini azaltır. Sindirimi teşvik eder.

Ağrılara karşı doğal bir ağrı kesici olarak çalışır. Gerilim tipi baş aprıları ve adet dönemi ağrıları için etkilidir.

MELİSA OTU NASIL KULLANILIR?

Melisa otu genellikle sindirim şikayetleri, uyku sorunları, anksiyete ve bağışıklık sistemi sağlığı için kullanılır. Melisa için güvenli kullanım miktarı günlük 1,5 ve 4,5 gram arasında belirlenmiştir. Gün boyunca 2 ila 4 kez, çay şeklinde demlenerek tüketilebilir. Cilt üzerine yapılacak harici uygulamalarda ise anti-bakteriyel etkinliği sağlamak için 3-5 defa uygulama yapılması önerilir.

UYARI

Melisa kullanımı bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir.

Sakinleştirici özelliği nedeniyle sedatif özelliğe sahip ilaç kullananlarda,

Troid şikayeti olan kişilerde,

Hamile ve emziren kadınlarda,

Göz tansiyonu olan kişilerde melisa kullanımı önerilmez.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:21
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