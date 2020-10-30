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Gündem Melisa Döngel, gittiği kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Sizi bitireceğim!
Gündem

Melisa Döngel, gittiği kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Sizi bitireceğim!

Magazin medyası tarafından 'ünlü' etiketi ile pohpohlanan isimlerden dizi oyuncusu Melisa Döngel, yeni bir skandalla gündeme geldi. Pandemi kuralları gereği gittiği kafeye alınmayan Döngel, kafe çalışanlarını "Sizi bitireceğim" diyerek tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:19:00 - 2020-10-30 10:29:37
Melisa Döngel, gittiği kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Sizi bitireceğim!

'Laikçi' yaşam tarzının iliklere kadar yaşandığı kokuşmuş magazin mahallesinin ‘ünlü’ diye sunulan isimlerinden her geçen gün yeni bir rezillik haberi geliyor.

Magazin medyası tarafından ‘ünlü’ etiketi ile pohpohlanan isimler halka tepeden bakmayı adet haline getirirken ‘ünlü’ olarak her istediklerini yapabileceklerini zannetmeye başladı. Toplum kurallarına göre yaşamayı kendilerince ‘uygun’ görmeyen sözde ünlülerin rezilliklerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Pandemi kuralını çiğnemek istedi

Son olarak dizi oyuncusu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı. Kafe çalışanları, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savuran Döngel hakkında şikayette bulundu.

Dizi oyuncusu Melisa Döngel, geçtiğimiz ay arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi. Ancak kafe çalışanları, oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeni ile sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen Döngel olay çıkardı. Ooyuncu kafe çalışanları ile kapı önünde tartıştı.

Kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Siz bittiniz!

Melisa Döngel, mekana alınmayınca kafe çalışanlarına "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savurdu. Olay sonrası kafe çalışanları Döngel hakkında şikayette bulundu.

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Yorumlar

yunus balığı

şimdi sen bu şıllıği manşet yaparak zaten ona hizmet ediyorsun
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