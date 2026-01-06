  • İSTANBUL
Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü uyuşturucu testi pozitif çıktı! İrem Sak ve Danla Biliç'in ise...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü'nün Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı. İrem Sak ve Danla Biliç'ten alınan örneklerde ise uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Son olarak soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan oyuncular Melisa Döngel ile Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya fenomeni Mümine Senna Yıldız ve tutuklu bulunan Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü'nün test sonuçları belli oldu. Dört isimden de alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi.

 

İKİ İSİMİN SONUÇLARI NEGATİF

Öte yandan, oyuncu İrem Sak ve Danla Biliç olarak bilinen sosyal medya fenomeni Damla Aktepe'nin alınan örneklerde ise uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması 8 Ekim'den bu yana çok sayıda operasyon ve ifade işlemiyle sürüyor. Soruşturma kapsamında müzisyen, menajer, iş insanı ve kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isimden ifade alınırken, şüphelilerden kan, saç, tırnak ve idrar örnekleri de toplanarak Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.

Süreçte farklı tarihlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese yapılan baskınlarda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade vermelerinin ve kan ile saç örneklerinin alınmasının ardından adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Oyuncu Melisa Döngel de aynı kapsamda ifade verip örnek verdikten sonra serbest kalan isimler arasında yer aldı.

 

Soruşturma çerçevesinde Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Subaşı, ABD'den dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı; çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken, Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan alınan saç örneklerinde kokain testinin pozitif çıktığı, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise sonucun negatif olduğu tespit edildi. Şarkıcı Yusuf Güney'in test sonuçlarının da pozitif olduğu açıklanmıştı. Devam eden soruşturmada, Adli Tıp incelemeleri ve yeni operasyonlara ilişkin gelişmeler savcılık talimatıyla sürdürüyor.

Yorumlar

Atık su

analizleri yalan söylemez...

hasel

Bunlara ünlüler demiyelim.Bunlar,uyuşturucu müptelası,zararlı kişiler.Diye ancak tanımlanır.
