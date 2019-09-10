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Melikgazi’de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesi’nin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için hizmete açtığı ücretsiz eğitim ve öğretimi destekleme kurslarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yeni dönem kayıtları başladı.

10 Eylül 2019 Salı 11:37
Melikgazi’de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesi’nin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için hizmete açtığı ücretsiz eğitim ve öğretimi destekleme kurslarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yeni dönem kayıtları başladı.


Her zaman olduğu gibi bu yılda liseden mezun durumdaki öğrencilere ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursları verileceğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kurslarımızda tüm branşlar olmak üzere sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere tüm dersler verilecek. Kurs verilecek tesislerimiz arasında Tınaztepe, Danışmend Gazi, İldem, Yıldırım Beyazıd, Gökkent, Şirintepe, Gesi-Fatih sosyal tesislerimizde kurslarımız verilecek. Öğrencilerimiz ister bu tesislerde kayıt yaptırabilir isterse de belediyemize gelerek kültür merkezimize sınav sonuç belgesi ve diploma fotokopisi ile kayıt yaptırabilir. Kayıt için gerekli evraklar. Dilerlerse 252 1655 no’lu telefondan detaylı bilgi alabilirler. Kurslarımızda yeni eğitim-öğretim döneminde istikbali parlak gençleri bekliyoruz. Öğrencilerimiz kayıt tarihini kaçırmasınlar. 30 Eylül’de derslerimiz başlıyor. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımızda çok yüksek bir başarı yakaladık. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Her zaman onların yanınızdayız.” dedi.


Tecrübeli öğretmen kadrosu ve alanında uzman eğitmenler ile YKS’ye hazırlanan gençler için büyük öneme sahip olan kurslar belediyenin 7 tesisinde hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:37
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