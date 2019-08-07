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Melikgazi’de daireler ihale ile satışa sunuldu

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallelerinde bulunan daireleri 36 aya varan taksit imkânı ve açık artırma ile ihale üzerinden satışa sundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
Melikgazi’de daireler ihale ile satışa sunuldu

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallelerinde bulunan daireleri 36 aya varan taksit imkânı ve açık artırma ile ihale üzerinden satışa sundu.


Gerçekleştirilen ihale sonucu 64 daireden 26 daire satılarak 38 daire ise 15 gün süreliğine pazarlığa bırakıldı. İhale sonucu elde edilen gelir ile belediye bütçesine 5 milyon 380 bin TL katkı sağlandı.


Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler ürettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayan belediyemiz yepyeni prestijli ve nitelikli bir mahalle ortaya çıkardı.Yapılan çalışmalar ve yeni projelerimizle ilçemizin kalitesi ve konforu da artacaktır.” dedi.


Devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak üzere çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kentsel dönüşüm projelerimizde halkımızın hakkını koruyor, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmiyoruz. 64 daireden 26 tanesini sattık. Belediyemizin elde ettiği gelir vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecektir. Daireler şuan oturmaya hazır vaziyette vatandaşlarımıza teslim edildi. Yeni evlerinde bayramlarını geçirecek olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler, ağız tadı ve huzur içinde evlerinde oturmalarını dilerim.” diye konuştu.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi’ye yatırımlar için gelir sağlandığını belirterek ihalede en düşük dairenin 170 bin TL’den, en yüksek daire ise 248 bin TL’den sahibini bulduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
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