0553 313 94 23

Melikgazi’de ’09.09.2019 günü Saat: 09.09’ da 45 nikah kıyıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:49
Melikgazi’de ’09.09.2019 günü Saat: 09.09’ da 45 nikah kıyıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 5 ayrı merkezde Nikâh Salonu oluşturarak hizmeti vatandaşın bizzat bulunduğu yere götürdüklerini söyledi.


Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğu olarak 5 ayrı yerde nikâh işlemlerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“Birçok çiftin hafızalarda daha kolay kalması ve bir bakıma matematiksel olarak görsel olması sebebi ile 09.09.2019 günü nikâh işlemlerini yerine getirmek için aylar öncesi talepte bulundular. Bugün 09 Eylül 2019 günü özellikli hale getiren ise matematiksel işlemdir. Yani 9. ayın 9. günü ayrıca bugün saat 09.09 geçe nikâh için çok önceden randevu alınmış. Bizde nikâhlarını kıydık. Bu güzel birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum" dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bugün saat 09.09’da Fatma Ülger ile Murat Yıldız çiftlerin nikâhlarının yerine getirildiğini kaydetti. Bugün akşam 23.15’e kadar 45 nikâh işleminin yerine getirileceğini ifade eden Başkan Dr.Palancıoğlu, ailelerinin mutlu gününde ve gençlerin bu anlamlı günde nikâh işlemlerini yerine getirdiği için mutluluk duyduğunu ve kendilerine huzurlu bir evlilik dilediğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batı Şeria’da şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı
    1. Batı Şeria’da şiddetli çatışmada 25..
    2. Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı takip et
    3. Bağcılar’ da 5 bin kişilik aşure..
    4. Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan..
    5. Kale-i Tavas’da 3 bin mezar taşının..
    6. Selde hayatını kaybeden çocuklar..
    7. 10 bin feet yükseklikte okul zili
    8. Zeytinlik alanda feci yangın!
    9. Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen..
    10. Topçu: Terör örgütünün kökünü..
    11. Çocuğu okula nasıl alıştırabilirim?
    12. Trabzon’da fuhuş operasyonu
    13. TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi..
    14. Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer..
    15. Silifke’de okulların ve öğrencilerin..
    16. Bakan Çavuşoğlu: “Fatih, Yavuz,..
    17. Açar’dan EMO’ya ziyaret
    18. Almanya'ya Suudi Arabistan çağrısı:..
    19. Musul’da patlama: 1 ölü
    20. İtalya'da 2. Conte hükümeti güvenoyu..
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!