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Melikgazi yeni finişleri ile işin süresini en aza indirdi

Melikgazi Belediyesi bir ilki daha hayata geçirerek yeni aldığı asfalt yama finişeri ile Hisarcık Mahallesinde 3 kilometre uzunluğundaki yola yama serme çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:38:35 -
Melikgazi yeni finişleri ile işin süresini en aza indirdi

Melikgazi Belediyesi bir ilki daha hayata geçirerek yeni aldığı asfalt yama finişeri ile Hisarcık Mahallesinde 3 kilometre uzunluğundaki yola yama serme çalışması yaptı. Yeni asfalt yama makinesi ile 1 ayda yapılacak çalışma 3 günde bitmiş olacak.


Hisarcık Mahallesi Kızıltepe’de yapılan çalışmayı inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’nin her bölgesinde alışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. KASKİ Hisarcık Mahallemizde Kızıltepe’ye 3 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı yaptı. Bu hat normalde eski düzenle 1 ay gibi bir sürede tamamlanırdı. Ama yeni aldığımız asfalt makinemiz ile sadece 3 günde bitecek. Yani 1 ayda yapılacak işi bu makine ile 3 güne indirmiş oldu. Hem insan gücü azaldı hem de kalite artmış oldu. Böylece yapılan çalışma ile daha seri ve konforlu ulaşım sağlanmış olacak. Rabbim bize imkân ve güç verdikçe çalışmalarımız devam edecek. Hemen hemen her mahallemizi ziyaret ederek, ihtiyaçları ve çalışmalar yerinden inceliyoruz. Yolun hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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