0553 313 94 23

Melikgazi Belediyesi okullarda bakım onarım çalışması başlattı

Melikgazi Belediyesi eğitim-öğretim dönemi başlamadan ilçede bulunan birçok okulda bakım onarım ve yenileme çalışmaları başlattı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:41
Melikgazi Belediyesi okullarda bakım onarım çalışması başlattı

Melikgazi Belediyesi eğitim-öğretim dönemi başlamadan ilçede bulunan birçok okulda bakım onarım ve yenileme çalışmaları başlattı.


Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Fatih İlköğretim Okulu’nda çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç olan okullarda dış cephe yalıtım, iç ve dış cephe boyama, peyzaj, asfaltlama gibi çalışmaların yapıldığını söyledi. Okulların ihtiyaçlarını gidermek üzere Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Okulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet ediyoruz. Burada spor sahası,basket sahasını ve çevre düzenini yaptık. Okulun korkuluk ve merdivenleri yenilendi. 1971 yılında yapılan bina çok eski olduğu iççin eksikleri fazlaydı. Şimdi sınıfları boyandı daha modern ve sağlıklı bir hale geldi. Eğitim yatırımları bizler için önemli. Bakımlı ve modern sınıflar öğrencilerin başarını etkiliyor. Melikgazi genelindeki okulların ihtiyaçlarıyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmayla elimizden geldiğince Milli Eğitim’e destek oluyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayıp okullar açılmadan çocuklarımızın hizmetine sunacağız.Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Gustavo bombası
    1. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    2. Torbalı’daki Börülce Festivali..
    3. Türk şirketten Rusya’ya 2 otel yatırımı
    4. Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı
    5. Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi..
    6. Sel sonrası dükkanlarda temizlik..
    7. İş adamı Kutlu Özdemir: “Konut kredisi..
    8. Manavgat’ta traktör uçuruma devrildi:..
    9. Başkan Büyükgöz, eğitimde personelini..
    10. Malazgirt Zaferi Kutlamaları KKTC’den..
    11. Ordu’da elektrik akımına kapılarak..
    12. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı
    13. Çocuklarınızın sağlığı için bu hususa..
    14. Ricardo Quaresma Beşiktaş'tan..
    15. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Türkiye'de
    16. Midyat'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    17. Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    18. Açıklama geldi! Falcao Galatasaray'a...
    19. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü..
    20. Eskişehir’in yeni Başsavcısı İrcal’dan..
    21. Doğu ve Güneydoğu Ligi Gaziantep’te..
    22. Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı
    23. Afyonkarahisar’da görevinde 25 yılını..
    24. Kayyım atamaları sonrası HDP'li..
    25. Midyat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    26. Gizemli hayırsever mahallenin tüm..
    27. Sol medya yalan haberlerle algı..
    28. Geleceğin mühendisleri Bilecik’te..
    29. Bakan Soylu: “Yıl başından beri 80 bin..
    30. Menemenspor'a isim sponsoru
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal