  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Melih Gökçek’ten savcılığa 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı
Gündem

Melih Gökçek’ten savcılığa 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Çevre1” isimli tekne ile işe gittiği ortaya çıkmasının ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanlığı ve savcılara çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 00:17:00 -
Melih Gökçek’ten savcılığa 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı

 YENİ AKİT / ANKARA 

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Çevre1” isimli tekne ile işe gittiği ortaya çıkmasının ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanlığı ve savcılara çağrıda bulundu.

Gökçek yaptığı paylaşımda, “Ekrem İstanbul trafiğine yakalanmadan evinden işine gitmek için, İBB kiraladığı özel tekneye günde 12 bin 500 TL ödüyor… Bu para İstanbullunun cebinden çıkıyor, bu bir soygundur. Açıktan görevi kötüye kullanmaktır. İçişleri ve savcılık hesap sormayacak mı?” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay