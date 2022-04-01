Melih Gökçek’ten savcılığa 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı

YENİ AKİT / ANKARA

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Çevre1” isimli tekne ile işe gittiği ortaya çıkmasının ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanlığı ve savcılara çağrıda bulundu.

Gökçek yaptığı paylaşımda, “Ekrem İstanbul trafiğine yakalanmadan evinden işine gitmek için, İBB kiraladığı özel tekneye günde 12 bin 500 TL ödüyor… Bu para İstanbullunun cebinden çıkıyor, bu bir soygundur. Açıktan görevi kötüye kullanmaktır. İçişleri ve savcılık hesap sormayacak mı?” dedi.