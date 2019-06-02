Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız' Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda bir sokak röportajına yer verdi. Röportajda, yerel seçimlere yönelik halkın nabzı tutulurken birçok kişi Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunurken Binali Yıldırım'a desteğini açıkladı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yine olay bir paylaşım yaptı. Melih Gökçek, "Sokakta röportaj yapmışlar. Ekrem İmamoğlu deyince akla ne gelir? Binali Yıldırım deyince akla ne gelir" paylaşımını yaparak bir video yayımladı. Röportajda birçok kesim Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bir vatandaş, 'İmamoğlu deyince akla ne gelir?' sorusuna 'haylaz, düzenbaz, hırsız' cevabını verdi.

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