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Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda bir sokak röportajına yer verdi. Röportajda, yerel seçimlere yönelik halkın nabzı tutulurken birçok kişi Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunurken Binali Yıldırım'a desteğini açıkladı.

02 Haziran 2019 Pazar 10:49

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yine olay bir paylaşım yaptı.

Melih Gökçek, "Sokakta röportaj yapmışlar. Ekrem İmamoğlu deyince akla ne gelir? Binali Yıldırım deyince akla ne gelir" paylaşımını yaparak bir video yayımladı.

Röportajda birçok kesim Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bir vatandaş, 'İmamoğlu deyince akla ne gelir?' sorusuna 'haylaz, düzenbaz, hırsız' cevabını verdi.

 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:49
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek

YORUM YAZ

  • abdoabdo1 sa önce
    E.imamoğlu denince aklima sızlayan şehidimin kemikleri geliyor
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    VatandaşÇok Doğru Cevap Vermiş.
  • Vedad SezerVedad Sezer1 sa önce
    Bu eleştirim bütün basın yayın camiasınadır. Bu yanlışı yapmayan bir tek medya organı, gazete ya da televizyondaki sunucu , konuşmacı görmedim.Örnek bu haberde.“ Ankara eski Büyükşehir Belediye ...” ya da “ Eski Ankara Büyükşehir...”Allah rızası için ha bir kez de Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı diye yazılsa ya da ifade edilse.

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