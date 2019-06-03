Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Bu imama nikahımızı kıydırmayız Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 23 Haziran İstanbul seçimlerine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23 Haziran seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Melih Gökçek, mizahi yönünü yine konuşturarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Gelinle damadın nikahı 25 Haziran'daymış, sormuşlar; "Nikahı İmamoğlu'na mı Yıldırım'a mı kıydıracaksın?" Gelin cevap vermiş: Abi İmamoğlu çok yalan söylüyor. Biz bu imama nikah kıydırmayız. Nikah caiz olmaz. Biz kararlıyız Yıldırım nikahı yapacağız.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.