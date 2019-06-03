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Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Bu imama nikahımızı kıydırmayız

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 23 Haziran İstanbul seçimlerine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:26
Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Bu imama nikahımızı kıydırmayız

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23 Haziran seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Melih Gökçek, mizahi yönünü yine konuşturarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gelinle damadın nikahı 25 Haziran'daymış, sormuşlar; "Nikahı İmamoğlu'na mı Yıldırım'a mı kıydıracaksın?" Gelin cevap vermiş: Abi İmamoğlu çok yalan söylüyor. Biz bu imama nikah kıydırmayız. Nikah caiz olmaz. Biz kararlıyız Yıldırım nikahı yapacağız.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:26
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek

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  • MülayimMülayim26 dk önce
    Boş laflar.Nikah İslam'ın bir ibadetidir.Laik demokratik bir kanuni prosedür ''İslam Nikah''ı yerine geçemez.Abuk subuk konuşacağınıza adam gibi düzgün kanun çıkarsaydınız.Az da olsa yapabildiklerinizi keşke tam yapabilseydiniz.

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