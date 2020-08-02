Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye bomba çağrı! ‘Eğer partinin kurulmasını engelleyemezlerse…’

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’li Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddiaları sonrası sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni parti iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." dedi.

Melih Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’yi nasıl bastırdığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Melih Gökçek, Muharrem İnce’ye çağrıda bulunarak şunları söyledi:

Muharrem İnce gerçekten CHP içinde aşırı şekilde horlandı. Ben yıllardır twitter’da yazıyorum. Muharrem İnce seni bir yere getirmezler, gelmene de müsaade etmezler. Senle fikren karşı karşıyayız. Ancak sen CHP içeresinde milli bir solcusun.

FETÖ VE HDP bu partinin kurulmaması için her şeyi yapacaktır. FETÖ yeni partinin kurulmasını engelleyemezse ya kurulan partiye süratle sızıp yönetici olacaklardır.

Ya da Muharrem İnce’yi imha için ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerdir.