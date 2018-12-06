Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki'ye destek açıklaması: Ayrılıkçı değilim

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlandı.

Özhaseki'yi destekleyeceğini açıklayan Gökçek, sağ siyaset arasında ayrılıkçı olmadığını, birleştirici olduğunu belirterek, Ankara adaylığı için kendisine kapılarının açık olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.