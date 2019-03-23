Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Ankapark cevabı! "Cahillerin dolduruşuna gelme" Ankapark'taki makinaların paslandığını iddia eden Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten cevap gecikmedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankapark'taki makinaların paslandığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'a Twitter üzerinden yanıt verdi. "Cahillerin dolduruşuna gelme" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan Ankapark ile ilgili asılsız iddialarda bulunan Mansur Yavaş'a cevap veren Melih Gökçek,"Sn Mansur Yavaş Ankapark’daki makinaların paslandığını söylemiş... Görmediğin güzelliğe lütfen pislik atma. Tabii hazmedebilmek mümkün değil. Senin karaladığın Ankapark’a bir günde 230.000 kişi girdi... Sana yanlış bilgi veren cahillerin dolduruşuna gelme..." ifadelerini kullandı. İşte Melih Gökçek 'in o paylaşımı...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.