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Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Ankapark cevabı! "Cahillerin dolduruşuna gelme"

Ankapark'taki makinaların paslandığını iddia eden Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten cevap gecikmedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:31
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Ankapark cevabı! "Cahillerin dolduruşuna gelme"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankapark'taki makinaların paslandığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'a Twitter üzerinden yanıt verdi.

"Cahillerin dolduruşuna gelme"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan Ankapark ile ilgili asılsız iddialarda bulunan Mansur Yavaş'a cevap veren Melih Gökçek,"Sn Mansur Yavaş Ankapark’daki makinaların paslandığını söylemiş... Görmediğin güzelliğe lütfen pislik atma. Tabii hazmedebilmek mümkün değil. Senin karaladığın Ankapark’a bir günde 230.000 kişi girdi... Sana yanlış bilgi veren cahillerin dolduruşuna gelme..." ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:31
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. CHP'li Mansur Yavaş
  3. Ankapark
  4. Twitter

YORUM YAZ

  • 2019201950 dk önce
    Içerdeki Fetöcülerle mehmetçik diyorsa meral kalpağı...Emin olun 2019da kan oluk oluk akacak. Devletim bunların böyle konuşmasına müsade ediyorsa ÖMER HALİS DEMİRE ihanet içindedir.Atatürke hakarete anında cevap veriliyorsa nasıl oluyordddaaa buna sessiz kalinir
  • Ankara sonuçAnkara sonuç53 dk önce
    Ankarada haseki yuzde 54, yavaş yuzde 46 yazin bi tarafa
  • Melih gökcekMelih gökcek54 dk önce
    Haklisin melih babaaa
  • Ahmet Celaleddin pasaAhmet Celaleddin pasa54 dk önce
    1 nisandan itibaren belediyelere pkklilaaarı alanlardan ve fetö işbirlikcilerinden dev intikam alinacak
  • Ferdi aykanatFerdi aykanat55 dk önce
    Fetöcü tüyap idef fuarı düzenliyormuş.Bu neyin Beka Sı?Mansurun kankası chp nin finansörü Tüyap nasıl bu fuarı alır???
  • YorumcuYorumcu55 dk önce
    La melih ne adam yerine koyuyon sahte senetciyi mansur b.kunda sinek avlamismi sor bakayim
  • YavuzYavuz56 dk önce
    Melih baskan haklı
  • HakkıHakkı56 dk önce
    Melih gökcek dogru soyluyor dogruya dogru
  • bay kemalbay kemal1 sa önce
    demekki i.melih de yavaş ın kazanacaginı kabul etti kendisinden hesap sorulacaginı anladı ve korku sardı sahtekar fetöcü melih tabiki herşeyin hesabı sorulacak

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