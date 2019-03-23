Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Ankapark cevabı! "Cahillerin dolduruşuna gelme"
Ankapark'taki makinaların paslandığını iddia eden Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten cevap gecikmedi.23 Mart 2019 Cumartesi 16:31
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankapark'taki makinaların paslandığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'a Twitter üzerinden yanıt verdi.
"Cahillerin dolduruşuna gelme"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan Ankapark ile ilgili asılsız iddialarda bulunan Mansur Yavaş'a cevap veren Melih Gökçek,"Sn Mansur Yavaş Ankapark’daki makinaların paslandığını söylemiş... Görmediğin güzelliğe lütfen pislik atma. Tabii hazmedebilmek mümkün değil. Senin karaladığın Ankapark’a bir günde 230.000 kişi girdi... Sana yanlış bilgi veren cahillerin dolduruşuna gelme..." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ