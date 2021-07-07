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Siyaset Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na olay gönderme!
Siyaset

Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na olay gönderme!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, iş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye ait bir aracın, son yağan yağmurda su akıtmasını espirili bir uslüpla eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 19:57:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliğini bir kez daha yüzüne vurdu.

İBB otobüsü yağmurda su akıtmıştı

İstanbul'da etkili olan son yağışlarda bir İBB otobüsünün su akıtması sebebi ile yolcular şemsiyelerini açmak zorunda kalmış, otobüs içinde amatör kamera ile çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak İstanbulluların tepkisine sebep olmuştu.

Esprili uslübü ile eleştirdi

Videoyu twitter hesabından paylaşan Melih Gökçek, espirili bir uslüpla, "Ekrem damın akıyor." ifadelerini kullandı.

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