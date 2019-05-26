Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Ankara'ya müjde...
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gökçek, paylaşımında, CHP'li başkan Mansur Yavaş'ın suya zam yapacağını açıkladı.26 Mayıs 2019 Pazar 20:29
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki su ücretlerine zam geleceğini öne sürdü.
Melih Gökçek, Ankara'ya müjde başlıklı paylşamında, Mansur Yavaş'ın suya zam yapmaya hazırlandığını söyledi.
Gökçek paylaşımın devamında, "Yavaş yakınlarına şöyle konuşmuş; biz seçim öncesi fiyatları indireceğiz deyip durduk. Gökçek haklı çıktı. Bu fiyatlar kurtarmıyor. Gizli zam yapacağız. Yeniden kademe getirip indiriyor havası verip zammı yapacağız" dedi.
YORUM YAZ