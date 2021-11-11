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Siyaset Melih Gökçek'ten, Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'na çağrı!
Siyaset

Melih Gökçek'ten, Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'na çağrı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dostane bir görüşme oldu" dedi. İki lider arasındaki görüşmenin ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Karamollaoğlu'na çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 08:59:00 -
Melih Gökçek'ten, Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'na çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Eylül 2019'daki Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Gökçek'ten çağrı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız ve Temel Karamollaoğlu iki saat görüştüler. Görüşme mükemmel geçmiş… Vatanını sevenler, davasını sevenler bayram etti… Dualı ağızlar hamdederken, ülkenin parçalanmasını isteyenler küfre başladı. Bir daha Allah aşkına bizi üzme Temel Ağabey…" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ezo

Saadet tezkereye hayır diyerek son kredisini de tüketti. Cumhur ittifakına gecse bile tezkere konusunda büyük yanlış yaptı.
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akif

sayın gökçek, boşa ümitlenmeyiniz bu karamolla denilen karanlık adam hiç bir zaman haktan yana olmaz, olamaz...
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