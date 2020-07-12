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Gündem

Melih Gökçek’ten Ekrem İmamoğlu’na Diriliş Ertuğrul sahnesiyle gönderme! ‘Ertuğrul Gazi 700 yıl önce…’

Ayasofya kararına sessiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Diriliş Ertuğrul dizisinden bir sahneyle seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 11:47:00 -

Ayasofya’nın müzeden camiye çevrilmesi sonrası bir açıklama yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek göndermede bulundu.

Melih Gökçek, Engin Altan Düzyatan’ın başrolde oynadığı dünyada rekor kıran Diriliş Ertuğrul dizisinden bir sahneyle Ekrem İmamoğlu’na göndermede bulundu.

Melih Gökçek sosyal medya hesabında şu sözlere yer verdi:

Bak Ekrem, benim büyük dedem, Ertuğrul Gazi bu sözleri 700 yıl önce söylemiş... Senin büyük deden sana ne dedi bilmem... Lâkin Ertuğrul Gazi hedef olarak da; “1.000 YILI” göstermiş... Önümüzde daha üç yüz yıl var. Bence sen bir mazeret uydur, işi bırak, kendini yorma.

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Yorumlar

Vedad

Bu adam başkan(!) seçildiğinde Yunan basınında ‘ Konatantiniyenin yeni başkanı Helen kökenli oldu’ başlıklar atılmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’i aslına dönünce herhalde matem tutmaya başlamıştır.
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Boş Damacana

Normal insana söz söylemek için bile yüzsüz olması gereken ak trol, İstanbul'un başkanına laf edemez.
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