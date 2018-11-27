Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!

AK Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Ankara adayının Mehmet Özhaseki olduğunu duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehlih Gökçek'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Gökçek kişisel Twitter hesabından Özhaseki'ye başarılar dileyerek şu mesajı paylaştı;

AK Partimizin 60 belediye başkan adayı belli oldu Sn Mehmet Özhaseki... Sn Mehmet Özhaseki'ye ve diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum.

