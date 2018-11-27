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Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Özhaseki'yi açıklamasının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Özhaseki'ye başarılar diledi.

27 Kasım 2018 Salı 15:36
Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!

AK Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Ankara adayının Mehmet Özhaseki olduğunu duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehlih Gökçek'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Gökçek kişisel Twitter hesabından Özhaseki'ye başarılar dileyerek şu mesajı paylaştı;

AK Partimizin 60 belediye başkan adayı belli oldu Sn Mehmet Özhaseki... Sn Mehmet Özhaseki'ye ve diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:36
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Mehmet Özhaseki

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