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Melih Gökçek'ten çok konuşulacak Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, belediyenin son dönemlerde ciddi zarar içerisine girdiğini söyledi.

01 Ekim 2019 Salı 19:17
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiası

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemlerde ciddi zarar içerisinde olduğunu iddia etti.

Twitter'dan açıklama yapan Gökçek, Mansur Yavaş'a şöyle seslendi:

"Yavaş'a rakam soruyorum ticari sır deyip açıklamıyor. Bir kez de bilmiyormuşum beni yanılttılar de sn. Yavaş" dedi.

İste Melih Gökçek'in dikkat çeken o paylaşımı:

Mansur Yavaş, hafriyattan yılda 5 milyar TL (5 katrilyon) hasılat elde edeceğini söylüyordu.

Oysa tam aksine son aylar itibarıyla belediye ciddi zarar içine girdi.

Yavaş'a rakam soruyorum ticari sır deyip açıklamıyor.

Bir kez de bilmiyormuşum beni yanılttılar de sn. Yavaş

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 19:17
  1. Melih Gökçek
  2. Mansur Yavaş
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 47 dk önce
    Sayın melih kardeşim bunlarınvatan millet hayrına bir icraatları varmı 
  • mehmetmehmet48 dk önce
    Akit gazetesinin bu Melih Gokcek ile iligili haberlerini cok seviyorum. Adami belediye baskanligindan istifaya zorlamislar, adam trol olup cikmis.
  • ÖmerÖmer55 dk önce
    Melih bey bınların bir şey yapacağı yok mevcutları yürütsünler ama onu da yapamazlar bol bol heykel boş lafo kadar icraat hizmet CHP için uzak ihtimalne yapalım millet seçti yapacak bir şey yok

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