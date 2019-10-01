Melih Gökçek'ten çok konuşulacak Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiası

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemlerde ciddi zarar içerisinde olduğunu iddia etti.

Twitter'dan açıklama yapan Gökçek, Mansur Yavaş'a şöyle seslendi:

"Yavaş'a rakam soruyorum ticari sır deyip açıklamıyor. Bir kez de bilmiyormuşum beni yanılttılar de sn. Yavaş" dedi.

İste Melih Gökçek'in dikkat çeken o paylaşımı:

Mansur Yavaş, hafriyattan yılda 5 milyar TL (5 katrilyon) hasılat elde edeceğini söylüyordu.

Oysa tam aksine son aylar itibarıyla belediye ciddi zarar içine girdi.

Yavaş'a rakam soruyorum ticari sır deyip açıklamıyor.

Bir kez de bilmiyormuşum beni yanılttılar de sn. Yavaş