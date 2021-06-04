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Gündem Melih Gökçek'ten CHP'ye 'heykel' tepkisi! 'İşte CHP'nin vizyonu ve çapı'
Gündem

Melih Gökçek'ten CHP'ye 'heykel' tepkisi! 'İşte CHP'nin vizyonu ve çapı'

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bir etkinlikte gerçekleştirdiği heykel açılışında kullandığı ifadelere tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 17:37:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından, şair Nazım Hikmet Ran'ın 58'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikten sonra bir başka noktada da 'Sünger Heykeli' açılışı yaptı. Burada bir konuşma yapan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz. Bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değil araçtır. Paralar bunlar için harcanacak." dedi.

'İşte CHP'nin vizyonu ve çapı'

CHP'li Aras'ın açıklamalarına sosyal medyada tepki yağdı. 'Heykel' hashtgh'i ile yapılan binlerce paylaşımda, CHP'nin heykellere olan düşkünlüğü eleştirildi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan eski Ankara Bühyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de CHP'li Aras'a tepki göstererek, "İşte CHP ve ortaklarının, vizyonu ve çapı! CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bugün gerçekleştirdiği heykel açılışında yaptığı konuşma: 'Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Paralar bunlar için harcanacak' " ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:

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Yorumlar

Yazık bee çok yazık sanat diye şu yaptıklarına bakın. Bunlara harcanan paraların zamanın hesabı sorulmalı.
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adamın hası

Bir İstanbullu olarak; yaptığı hizmetler ile Ankara'ya çağ atlatan, fakir-fukaranın derdine derman olan ve 15 Temmuz kalkışmasında dimdik durarak; Vatan, Millet ve Devlet sevgisini ispat eden, "Efsane Başkan" Melih Gökçek'i, saygı ile selamlıyorum.
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