Melih Gökçek’ten bomba tavsiye! Bunu yapın fiyatlar bakın nasıl düşüyor

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, market ve pazarlarda satılan sebze ile meyvedeki fahiş fiyatlanmanın öne geçilebilmesi için Tarım Kredi Kooperatiflerini işaret etti.

Beyaz Tv'de Gündem Özel programına katılan Melih Gökçek, beşli tekeli zora düşürecek bir tavsiyede bulundu.

Gökçek yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye'deki AK Partili belediyelere tavsiye ediyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri pazara açılacak. İstanbul ve Ankara'da başlayıp diğer şehirlere de zamanla geçilebilir. Tarım Kredi ürünleri hiç tezgaha sunmadan kamyonun üzerinde satmaya başlayacak. Alandan 1'e mi aldı, masrafı ekleyip 1.50 liraya satacak. Bakın bunlar yapılsın beşli tekel fiyatları indirmek zorunda kalacak. Bütün Türkiye'de yapılması gereken budur" dedi.