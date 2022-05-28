Melih Gökçek’ten bomba tavsiye! Bunu yapın fiyatlar bakın nasıl düşüyor
Kışın kilosu 30 liraları gören domates, patlıcan ve biberin etiketi, havaların ısınmasıyla 5- 8 liraları gördü. Fakat fırsatçılar yine de vatandaşları korkutuyor. Yani her an yapılacak zamlarla vatandaşların belini bükebilirler. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, fiyatları aşağı çekecek tavsiyeyi yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, market ve pazarlarda satılan sebze ile meyvedeki fahiş fiyatlanmanın öne geçilebilmesi için Tarım Kredi Kooperatiflerini işaret etti.
Beyaz Tv'de Gündem Özel programına katılan Melih Gökçek, beşli tekeli zora düşürecek bir tavsiyede bulundu.
Gökçek yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye'deki AK Partili belediyelere tavsiye ediyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri pazara açılacak. İstanbul ve Ankara'da başlayıp diğer şehirlere de zamanla geçilebilir. Tarım Kredi ürünleri hiç tezgaha sunmadan kamyonun üzerinde satmaya başlayacak. Alandan 1'e mi aldı, masrafı ekleyip 1.50 liraya satacak. Bakın bunlar yapılsın beşli tekel fiyatları indirmek zorunda kalacak. Bütün Türkiye'de yapılması gereken budur" dedi.