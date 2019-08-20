Melih Gökçek'in anketinden Fenerbahçe çıktı!

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasetçilerden biri olan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, Twitter hesabından dönem dönem yaptığı anketlerine devam ediyor. Gökçek, bu kez takipçilerine 'Süper Lig'den bu sezon kim düşer' sorusunu yöneltti.

Paylaşımında üç büyüklerin ilk hafta aldıkları sonuçları yazan Melih Gökçek, "Televizyon yorumcuları üç büyükler için acayip yorumlar yapıyor. Öyle ki küme düşüren bile var. Herkes yorum yapabilir ama en iyi yorumcu Twitter alemidir. Hadi bir anket yapalım" diyerek takipçilerine üç büyüklerden hangi takımın küme düşeceğini sordu.

Gökçek'in anketinden üç büyükler içerisinde en fazla oy Fenerbahçe'ye verilirken yüzde 73'lük kesim üç büyüklerin küme düşmeyeceği yönünde görüş bildirdi.