Melih Gökçek paylaştı: Yorumlar Mansurculardan gelsin!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, başkentteki sel felaketinde kaydedilen bir videoyu X hesabından paylaştı.
Ankara'da 7 ve 8 Haziran tarihlerinde sağanak yağış felakete sebep oldu.
Sincan-Ayaş yolu sel sularıyla kaplandı, araçlar mahsur kaldı.
CHP'lİ Mansur Yavaş Ankara'daki felakete ilişkin tek kelime etmezken, Melih Gökçek sosyal medya hesabından sele dair bir video paylaştı.
Gökçek, sel sularında kalan bir arabanın çekici yardımıyla kurtarıldığı ana ait görüntüye, "Yorumlar Mansurculardan gelsin. Ama kıvırmadan." mesajını ekledi.