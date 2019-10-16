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Melih Gökçek paylaştı! Teröristler yine fistan giymeye başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'nda yakalan bir teröristin fistan giydiği halleri paylaştı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:54

yeniakit.com.tr  Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede barış ve huzuru sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. ABD'nin bölgeden çekilmesiyle birlikte iyice yalnız kalan terör örgütü PKK/YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin başarılı operasyonları sonucu ağır kayıplar verdi.

Panik havasının hakim olduğu örgütte canının derdine düşen teröristler sivil kıyafetler giyerek halkın arasına karışmaya çalışıyor.

Mehmetçik korkusu fistan giydirtti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ortaklığında devam eden harekat nedeniyle ağır kayıplar veren ve kaçacak delik arayan teröristler son çare olarak yine fistana başvurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Bilin bakalım bu fistanı giyen kim?" sözleriyle kişisel Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan bir teröristin fistan giydiği halleri paylaştı.

Görüntülerde yakalanan PKK/YPG'li teröristin canını kurtarmak için fistan giydiği, suratına makyaj yaptığı ve başına peruk taktığı görüldü. Fistanlı teröristin korku dolu halleri ise dikkat çekti.

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 00:54
  1. Ankara
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Suriye Milli Ordusu

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