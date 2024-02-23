Melih Gökçek paylaştı! Sosyal medyada fırtına gibi esti İmamoğlu’na yapılan bu şarkıyı binler beğendi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in X üzerinden paylaştığı Ekrem İmamoğlu klibi sosyal medyada fırtına gibi esti. İstanbul’u fetret devrine sokan İmamoğlu’nun 5 yıllık özetini gösteren klip binlerce kişi tarafından beğenildi.
Göreve gelir gelmez ‘temel atmama törenleri” düzenleyen ve devam eden metro inşaatlarını hafriyatla dolduran CHP’li Ekrem İmamoğlu’na hazırlanan klip çok ses getirdi.
Rap şarkısı olarak hazırlanan “Olan İstanbul halkına oldu” klibi Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık döneminin özeti olarak görüldü.
İşte o klip…
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