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Melih Gökçek ortaya çıkardı! CHP'li Mansur Yavaş, FETÖ'cülere 17 kuruşa arazi satmış

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın FETÖ’ye metrekaresi 17 kuruştan sattığı dev arazi geri alındı. Bölgeye şimdi Osmanlı şehri kurulacak.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:44
Melih Gökçek ortaya çıkardı! CHP'li Mansur Yavaş, FETÖ'cülere 17 kuruşa arazi satmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde FETÖ'cü bir eğitim kurumuna 928 dönüm araziyi metrekaresi 17 kuruştan sattığını iddia etmişti.

Gökçek, "Mansur Yavaş, özel eğitim kurumu yapılacağını söyleyerek FETÖ'cülere Arsa tahsis etti. Arsanın metrekaresini 17 kuruşa veriyor. Bizim belediye başkanımız geldi mahkeme kararıyla verilen arsayı geri aldı. Mansur Yavaş ayrıca kapatılan dershanelerin öğretmenleriyle etüt merkezi kurmayı düşündü. Ankaralılar Mansur Yavaş'a oy verecekse FETÖ'ye destek oyu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Dava açıldı geri alındı

Mansur Yavaş'ın metrekaresini 17 kuruşa sattığı arazi açılan davaların ardından tekrar Beypazarı Belediyesi'ne kazandırıldı. İlk olarak FETÖ'ye tahsis edilen dev arazinin imar planı Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın da girişimleriyle belediye meclisinde eğitim alanından belediye hizmet alanına çevrildi. Daha sonra FETÖ'cülerden geri alınan 928 dönümlük araziye Osmanlı kültürünün yaşatıldığı Şehr-i Osman Gazi kurulmasına karar verildi. Ankara'nın turizm kenti olan Beypazarı'na kurulacak dev şehirle Osmanlı kültürü gelecek nesillere de aktarılmış olacak.

Cevap gelmedi

Beypazarı'na giriş yolunun hemen üzerinde 33 köy ve yaklaşık 500 haneden oluşacak olan Şehri Osman Gazi'de 3 bin kişinin ikamet etmesi hedefleniyor. Öte yandan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, metrekaresi 17 kuruştan satılan 928 dönümlük araziyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

(Sabah)

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:44
  1. Melih Gökçek
  2. Mansur Yavaş
  3. Skandal olay
  4. FETÖ'cülere arazi satmış
  5. Ankara
  6. Beypazarı

YORUM YAZ

  • HakanHakan39 dk önce
    Bence Melih Gökçek sen fetö çok konuşma senin kafan daha çok ağrır
  • BurdurluBurdurlu43 dk önce
    melih gökçek bu bilgiyi niye yerel seçim zamanı gelip de, mansur yavaş aday olana kadar saklamış. bence uydurma bilgi olduğu için. seçimler gelene kadar tek söz etme, yapıldığı varsayılan yolsunluk gizli kalsın, adam seçim olunca sözde bilgiyi ortaya sür, rakibi fetöcülükle suçla, bir de işin sonuna Osmanlı sosu ekle ki insanların ecdad duyguları kabarsın.. yersen.
  • VeliVeli54 dk önce
    Fetoye en büyük desteği veren yurtiçi ve yurtdışı okullarının açılmasında en büyük katkısı olan ecevittir
  • ALPASLANALPASLAN1 sa önce
    ALLAHTAN KORKMAYANDA KORKULUR. İFTİRA AT İZİ KALSIN. BIKTIK ARTIK SİZDEN. 30 YILLIK BİR ÜLKÜCÜ OLARAK MANSUR BEYİN YANINDAYIZ.
  • bozkurtbozkurt1 sa önce
    Aday bile yapılmayan bir kişi ilemansur başkan niçin açık oturuma çıksın?
  • SüleymanSüleyman1 sa önce
    Mansur yavaş 17 kuruşa sattıysa melih gökcek bedava verdi üstüne birde para verdi
  • misafirmisafir1 sa önce
    CEVAP VERMEYE DEGMEZ.. o önce "parselleri" anlatsin:)))
  • gökay keleşgökay keleş1 sa önce
    melihgökcekfetöcülerlene yapmış onları da yazsanıza...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    bunlar .............................. her b..ku yerler
  • Sıradan SüleymanSıradan Süleyman1 sa önce
    Bülent Arınç da kendisine Ankara'yı parsel parsel sattı demişti.ha kaç kuruştan onu bilemem.

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