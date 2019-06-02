Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..." Twitter'dan çocukluk fotoğrafını paylaşan CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten cevap geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan çocukluk fotoğrafını paylaşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "Bu fotoğraf olmamış..." CHP'li İmamoğlu'nu ti'ye alan Melih Gökçek, "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu…Keşke twit hesabına bu fotoyu koymasaydın.. Hani 29000 oy farkı 13.000’e düştü ya...Kardeşinin cebine elini atan oylara da elini attımı diye düşünürse ne olacak?" ifadelerini kullandı. İşte Melih Gökçek 'in o paylaşımı...

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