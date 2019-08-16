Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hükümet yetkililerine flaş bir çağrıda bulundu.

Melih Gökçek, belediyelerin açık suç işleyenler dışında işçi çıkarması yasaklandığını belirterek, "İşçi kıyımı konusunda, CHP'nin kanunsuz uygulamalarına karşı, devlet yetklilerine bir teklifim var. Bir KHK çıkartılarak, işçi çıkartılması kesinlikle vali ve kaymakamların onayına tabii tutulmalı" dedi.

"İşçiyi sebepsiz yere atıp sonra mahkemeye gidin" deniyor

Belediyeye alınacak personele yapılan sınavlarına dair dikkat çeken bir teklifde buluhan Gökçek, "İşçi alımı da belediye şirketleri dahil imtihanları Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılmalı. Belediye istediği personelin vasfını başkanlığa bildirir. Başkanlıkta imtihan yapar. Vali ve kaymakam onayına benzer örnekleri belediye kanununda vardır. CHP'li belediyeler bu teklife mızıldamasınlar. Çünkü vali ve kaymakam kararına karşı yargı yolu açık. CHP'li belediyeler önce işçiyi sebepsiz yere atıyor. Sonra git mahkemeye diyor. Sadece konuyu ters çevririyoruz. Vali ve kaymakam kararına karşı sen belediye olarak git diyoruz. Uygun mu?" dedi.