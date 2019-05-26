0553 313 94 23

Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a seri vuruşlar. İmamoğlu’na: “ Gerçek bile değil, kıytırık bir site” dediğin ‘İstanbul’u Fetheden Rum” diye manşet atan site Yunanistan’ın en çok takip edilen haber sitesi. Ayıp be İmamoğlu!” Yavaş’a: “Daha Meclis aritmetiğini bile bilmiyor, şok oldum. Halk TV’de çık karşıma!”

26 Mayıs 2019 Pazar 10:35
Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr 

“İstanbul’u fetheden RUM: İmamoğlu” diye manşet atan Yunan medyasına niçin tek laf etmedin?” sorularını uzun süre duymazdan gelen İmamoğlu, Melih Gökçek’in konuyu ısrarla gündemde tutması üzerine, sessizliğini “Uydurma bir site niçin muhatap alayım!” diyerek izah etmeye çalışmıştı. Gökçek, İmamoğlu’na “Ayıp be İmamoğlu!” diyerek hitap etti ve şu ifadeleriyle İmamoğlu’nu “yalan söylemekle” suçladı:

Ekrem İmamoğlu’nun “Gerçek bile değil, uydurma (kıytırık) bir site” dediği, ‘İstanbul’u Fetheden Rum” diye manşet atan sitenin Yunanistan’ın en çok takip edilen haber sitesi olduğunu biliyor muydunuz? Ayıp be İmamoğlu!”

Mansur Yavaş’a: “Daha Belediye Meclis Aritmetiğini bile Bilmiyor, Şok Oldum!”.

Gökçek, İmamoğlu’yla eş zamanlı olarak Mansur Yavaş’a da yüklendi.

Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis üyelerinin partilere göre dağılımını bile bilmemesinin kendisini şok ettiğini belirten Gökçek’in mesajında şu ifadeler dikkat çekti:

“Sn Yavaş’a gazeteciler Büyükşehir amblemini hitit güneşiyle değiştirecek misiniz?” demişler.

Yavaş, ‘Meclis aritmetiği 43’e karşı 105, değiştiremiyoruz.’ demiş.

Ya arkadaş şok oldum, Yavaş Meclis Aritmetiğini bile bilmiyor. Doğrusu, 42’e 107.

Ak Parti 88, MHP 19, CHP 30, İP 11.

Pes!…”

Mansur Yavaş’ı “Halk TV”ye davet etti!..

Gökçek, “Bunların 1 katrilyona yaptırdığı ihaleyi biz 188 milyona yaptık.” iddiasında bulunan Mansur Yavaş’a Halk TV’de karşısına çıkmaya çağırdı.

Mansur Yavaş benim 1 Katrilyona yaptığım ihaleyi kendi 188 milyona yaptırdığını söyledi. Dedim ki, ‘Benim ihale pahalıysa ben siyaseti bırakayım, seninki pahalıysa sen Belediye Başkanlığını bırak.’

Yavaş’da konuyla ilgil tek kelime yok. Halbuki basın toplantısı vardı.” diyen Gökçek şöyle devam etti:

“Sayın Yavaş, bugün yandaş gazetecilerle basın toplantısı yapmışsın. Niçin muhalif medyaya haber vermedin? Sana bizim iddialarımızı sorarlar diye mi korktun? Hadi bekliyorum, iddian doğruysa teklifimi kabul etsene. Cevap bekliyorum, kaçma, Yavaş Yavaş cevap ver.

Madem ki devr-i sabık meydana getirmek istiyorsun; hay hay ben her soruna cevap vereceğim.

Ben de Yavaş için devr-i sabık başlatacağım. Ama kıvırmadan hepsine cevap isterim: Bir de bugünün Yavaş’ı neler yapıyor? Biz de soralım, ama mertçe cevap ver, tüymek yok.”

“Sayın Yavaş, senle Halk TV’de 2 saatlik program yapalım. Sırayla, sen bir soru sor, ben cevaplayayım. Ben bir soru sorayım, sen cevapla. Birimiz eski, birimiz yeni büyükşehir belediye başkanıyız. Korkup bahane mi üretirsin? Yoksa yiğitçe kabul mü edersin? Merakla bekliyorum”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan Bayramı mesaisi erken başladı
    1. Ramazan Bayramı mesaisi erken başladı
    2. Türkmenbaşı’nda asfalt kaplama, yapım..
    3. Kaş’tan Antalya’ya tek kişilik..
    4. Buca’da toplumsal cinsiyet eşitliği..
    5. Çıldır’da İŞKUR personeline eğitim
    6. Eğitim Bir-Sen Ergani Şubesi iftarda..
    7. Kayıp çocuğun cesedi bulundu
    8. "İstanbul maceraya atılamaz"
    9. ’GETAT’ ile sağlıklı kilo vermek..
    10. (Özel) Cevizli baklavada ekmek..
    11. Vali Öksüz, madalya tevcih törenine..
    12. Erzurum 4 ayda 61 marka üretti
    13. Ağrı’da fırtına çatıları uçurdu
    14. Türkiye kuru meyvelerin ihraç..
    15. Arabaya bindi silahlı saldırıya uğradı
    16. Hisarcık’ta şampiyonluk coşkusu
    17. Otizmli Necdet’in ablası mesaj attı,..
    18. Diyarbakır’da nesli tükenmekte olan..
    19. Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı..
    20. Arçelik, iklim değişikliği..
    21. Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı!..
    22. Karalar: "Ben kadın tarafının belediye..
    23. Kantin işletmecilerinin sorunları..
    24. Doğu illerinde gök gürültülü sağanak..
    25. 600 ton taşla yapılan Atatürk portresi..
    26. Rusya Kırım’dan çıkacak! ‘Daha fazla..
    27. Yaralı Puhu Kuşu Yetkililere Teslim..
    28. Toprak yüklü kamyon devrildi
    29. Diyarbakır’ın ‘korkusuz’ çocukları
    30. Futbolda milli mesai başlıyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Venezuela'da şoke eden gelişme! Guaido'nun elçisi göreve başladı
    Venezuela'da şoke eden gelişme! Guaido'nun elçisi göreve başladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin