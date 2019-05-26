Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

“İstanbul’u fetheden RUM: İmamoğlu” diye manşet atan Yunan medyasına niçin tek laf etmedin?” sorularını uzun süre duymazdan gelen İmamoğlu, Melih Gökçek’in konuyu ısrarla gündemde tutması üzerine, sessizliğini “Uydurma bir site niçin muhatap alayım!” diyerek izah etmeye çalışmıştı. Gökçek, İmamoğlu’na “Ayıp be İmamoğlu!” diyerek hitap etti ve şu ifadeleriyle İmamoğlu’nu “yalan söylemekle” suçladı:

“Ekrem İmamoğlu’nun “Gerçek bile değil, uydurma (kıytırık) bir site” dediği, ‘İstanbul’u Fetheden Rum” diye manşet atan sitenin Yunanistan’ın en çok takip edilen haber sitesi olduğunu biliyor muydunuz? Ayıp be İmamoğlu!”

Mansur Yavaş’a: “Daha Belediye Meclis Aritmetiğini bile Bilmiyor, Şok Oldum!”.

Gökçek, İmamoğlu’yla eş zamanlı olarak Mansur Yavaş’a da yüklendi.

Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis üyelerinin partilere göre dağılımını bile bilmemesinin kendisini şok ettiğini belirten Gökçek’in mesajında şu ifadeler dikkat çekti:

“Sn Yavaş’a gazeteciler Büyükşehir amblemini hitit güneşiyle değiştirecek misiniz?” demişler.

Yavaş, ‘Meclis aritmetiği 43’e karşı 105, değiştiremiyoruz.’ demiş.

Ya arkadaş şok oldum, Yavaş Meclis Aritmetiğini bile bilmiyor. Doğrusu, 42’e 107.

Ak Parti 88, MHP 19, CHP 30, İP 11.

Pes!…”

Mansur Yavaş’ı “Halk TV”ye davet etti!..

Gökçek, “Bunların 1 katrilyona yaptırdığı ihaleyi biz 188 milyona yaptık.” iddiasında bulunan Mansur Yavaş’a Halk TV’de karşısına çıkmaya çağırdı.

“Mansur Yavaş benim 1 Katrilyona yaptığım ihaleyi kendi 188 milyona yaptırdığını söyledi. Dedim ki, ‘Benim ihale pahalıysa ben siyaseti bırakayım, seninki pahalıysa sen Belediye Başkanlığını bırak.’

Yavaş’da konuyla ilgil tek kelime yok. Halbuki basın toplantısı vardı.” diyen Gökçek şöyle devam etti:

“Sayın Yavaş, bugün yandaş gazetecilerle basın toplantısı yapmışsın. Niçin muhalif medyaya haber vermedin? Sana bizim iddialarımızı sorarlar diye mi korktun? Hadi bekliyorum, iddian doğruysa teklifimi kabul etsene. Cevap bekliyorum, kaçma, Yavaş Yavaş cevap ver.

Madem ki devr-i sabık meydana getirmek istiyorsun; hay hay ben her soruna cevap vereceğim.

Ben de Yavaş için devr-i sabık başlatacağım. Ama kıvırmadan hepsine cevap isterim: Bir de bugünün Yavaş’ı neler yapıyor? Biz de soralım, ama mertçe cevap ver, tüymek yok.”

“Sayın Yavaş, senle Halk TV’de 2 saatlik program yapalım. Sırayla, sen bir soru sor, ben cevaplayayım. Ben bir soru sorayım, sen cevapla. Birimiz eski, birimiz yeni büyükşehir belediye başkanıyız. Korkup bahane mi üretirsin? Yoksa yiğitçe kabul mü edersin? Merakla bekliyorum”