Melih Gökçek bombayı patlattı! İşte Kemal Kılıçdaroğlu-Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu savaşı

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Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki çatışmayı yazdı.

"CHP’deki gelişmelerden haberiniz var mı? Yazacaklarım dedikodu değil net bilgidir." diyen Gökçek, "Bu bilgilerden sonra CHP iyice karışacak." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için halk arasında Cumhurbaşkanlığı için şansı yok" sözlerinin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tarafından yayıldığını söyleyen Gökçek, "Kılıçdaroğlu WhatSapp görüşmelerinden bu hususları bizzat tespit ettirmiş." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ülkücü" grupla buluşmasına dikkat çeken Gökçek, "Bugün Altınpark'da yapılan toplantı da Mansur ülkücü arkadaşlarından ağır darbe yedi." dedi.

'Kaptanoğlu Mansur'u sattı!'

Alparslan Türkeş’in özel doktoru ve eski MHP yöneticisi Selim Kaptanoğlu'nun Mansur Yavaş'ın safından ayrıldığını belirten Gökçek, "Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu toplantıda; 'Sayın Genel Başkanın çizdiği politikayı hepimiz anlamalıyız. Ülkücüler olarak sonuna kadar yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz. ' dedi. Kaptanoğlu Mansur’u böyle sattı." şeklinde konuştu.

Mesajında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin de bazı iddialara değinen Gökçek, şöyle devam etti:

Akşener Mansur'u günahı kadar sevmez. Ancak Mansur ve Ekrem’e mavi boncuk dağıtıp bir süre daha partisinin yükünü bunlara taşıtacak. Bu iki başkan bir umutla Akşener’e desteğe devam edecekler…